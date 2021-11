Bürgermeisterwahl 7. November : Fragen an den CDU-Kandidaten: Bernd Neumann steht Rede und Antwort

Am Sonntag, 7. November, wird der Nachfolger von Wilfried Bockholt gewählt. Wir haben den Kandidaten Bernd Neumann (CDU) und Thomas Uerschels (SPD) die gleichen Fragen gestellt. Hier antwortet Bernd Neumann.

Niebüll | Im kommenden Frühjahr geht die Ära von Wilfried Bockholt zu Ende, der in Niebüll seit 1998 Bürgermeister ist. CDU-Fraktionschef Bernd Neumann will ihn in diesem Amt beerben. Der 59-Jährige, beruflich als Leitender Verwaltungsbeamter auf Sylt tätig, ist seit 2008 stellvertretender Bürgermeister und seit 2013 Erster Stadtrat und damit auch erster Stellve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.