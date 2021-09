Grosseinsatz im Neubaugebiet : Feuer zerstört Reihenhaus in Stedesand

Das Feuer ist auch auf den Dachstuhl des Nebenhauses übergesprungen. 120 Feuerwehrleute kämpften vor Ort gegen die Flammen.

Stedesand | In einem Neubaugebiet in Stedesand im Kreis Nordfriesland ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Reihenendhaus ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da Teile das Daches mit einer Photovoltaik-Anlage bedeckt sind und einzelne Solarpanels explodierten. Das ...

