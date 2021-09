Feuer in Stedesand : Zwei von drei Wohnungen nach Großbrand unbewohnbar

Rund 120 Feuerwehrleute aus Stedesand, Risum-Lindholm und Enge-Sande waren vor Ort. Die Kripo ermittelt.

Stedesand | Zwei der drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus sind nach einem Großbrand in Stedesand aktuell unbewohnbar. Weiterlesen: Tödlicher Bahnunfall bei Niebüll: Strecke nach Sylt gesperrt Die Brandursache ist unbekannt, die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen von einem Schaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro...

