Feuerwehr in Nordfriesland : Feuer in Niebüll: Großer Garagenbrand in der Nacht zu Sonntag

Alarm für die Niebüller Feuerwehr: In der Nacht zu Sonntag brannten mehrere Garagen komplett aus. Dabei wurden auch etliche Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand

Niebüll | Weithin war der Feuerschein in der Nacht zu Sonntag in Niebüll zu sehen. Und er bedeutete einen Großeinsatz für vier Wehren. Auch interessant: Nach Corona-Ausbruch im Friesischen Wohnpark: Zweite Reihentestung ergibt 38 Infizierte Was war geschehen? Die Feuerwehr Niebüll-Deezbüll war zusammen mit der Feuerwehr Langstoft am Sonnabend gegen 23.30 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.