Festakt in der Stadthalle : So wurde Wilfried Bockholt nach 24 Jahren als Bürgermeister von Niebüll verabschiedet

Kein anderer hauptamtlicher Bürgermeister in Schleswig-Holstein ist länger im Amt als der gebürtige Witzworter. Dieser freut sich nun auf einen neuen Lebensabschnitt und mehr Zeit für seine Familie.

Niebüll | Großes Tamm Tamm war und ist nicht die Sache von Wilfried Bockholt. „Ich sag' dann mal Tschüss.“ Einfach, aber nie trivial, ehrlich und direkt – so wie in seinen kaum zählbaren beruflichen Redebeiträgen – ist auch die Wortwahl in seiner Rede zum Ende seiner Amtszeit. Am 31. Mai ist Schluss, nach 24 Jahren, nach vier direkten Wahlen. Damit ist in Schle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.