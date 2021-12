Schleswiger Kaltblut im Einsatz : Festagsstimmung trotz Corona: In Sprakebüll kommt der Weihnachtsmann mit der Kutsche

Weil aufgrund der Coronalage erneut so viele Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen ausgefallen sind, wurden die Sprakebüller kreativ, um den Kindern etwas Besonderes zu bieten.

Sprakebüll | Normalerweise schreiben Kinder Briefe an den Weihnachtsmann – in Sprakebüll ist das anders. Da haben kürzlich die Kinder eine Ankündigung in Form eines Briefes vom Weihnachtsmann erhalten, dass er ihnen auch in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie Geschenke bringen wird. Weiterlesen: Diese Schnelltest-Stationen haben an den Feiertagen geöffnet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.