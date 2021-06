Stedesand : Stedesand: Fernwärmeleitung steht Bau einer Skateranlage im Weg

Aus der geplanten Skateranlage für die Jugend im Dorf wird nichts. Das vorgesehene Areal am Sportplatz kann aber nicht überbaut werden: Darunter verläuft die Fernwärmeleitung.

Stedesand | Die Pläne für eine Skateranlage in der Gemeinde müssen wohl begraben werden. Der vorgesehene Standort am Sportpatz in Verlängerung des Kindergartens scheidet aus. Unter dieser Fläche verläuft die Fernwärmeleitung hindurch. Weiterlesen: Skaterbahn ist klarer Favorit „Das haben wir leider übersehen“, räumte Bürgermeister Stephan Koth gegenüber shz...

