Fantasy-Mittelalter-Markt in Braderup : Schwertkampf und Bogenschießen an der B5

„Hexentreyben im Morgenland“ heißt die Veranstaltung, die am letzten Augustwochenende an der B5 zwischen Braderup und Süderlügum über die Bühne geht.

Braderup | Das „Morgenland“ befindet sich im Morgenweg 1 an der B5 zwischen Bradrup und Süderlügum. Dort findet am 28. und 29. August ein Fantasy-Mittelalter-Markt statt Ein Besuch könnte ein bisschen wie eine Zeitreise in die Vergangenheit werden. Man begegnet Rittern, Spielleuten, Narren, Musikanten, Händlern, Handwerkern, Knechten und Mägden. Weiterleit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.