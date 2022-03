Krieg in der Ukraine : So viel zahlen Pendler in Südtondern jetzt mehr für Benzin

An den Tankstellen klettern die Preise in Rekordhöhen. Das merken auch die Südtonraner Pendler, die für die Strecke zum Beispiel deutlich mehr ausgeben müssen. Pendler, die in Dänemark arbeiten, könnten etwas günstiger wegkommen.

Südtondern | Die Preise an den Zapfsäulen explodieren. Überall müssen Autofahrer inzwischen pro Liter deutlich über zwei Euro zahlen – egal ob Benzin oder Diesel. Besonders hart trifft es all diejenigen, die tagtäglich zur Arbeit pendeln müssen. Weiterlesen: Video: Schock an der Tankstelle – das sagen Autofahrer in Niebüll zu den Spritpreisen Die Syltpendler...

