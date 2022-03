Bedrohung steigt : Expertin vom Greentec-Campus Enge-Sande: Wie sich kritische Infrastruktur vor Cyberattacken schützen muss

Ausfälle von Windkraftanlagen in Nordfriesland werden mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung gebracht. Doch allgemein steigt die Gefahr von Cyberattacken auf kritische Infrastruktur, weiß Expertin Miriam Schnürer.

Enge-Sande | Auch ländlich geprägte Regionen wie Nordfriesland sind vor Angriffen auf die Infrastruktur nicht gefeit. „Die Bedrohungslage durch Cyberattacken steigt“, sagt Miriam Schnürer vom Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastrukturen (BSKI), die auf dem Greentec-Campus in Enge-Sande einen Knotenpunkt des Verbands leitet. „Dabei werden nationale und i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.