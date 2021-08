Er wuchs in Niebüll auf : Nachruf: Jürgen Hoffmann hat Nordfriesland facettenreich dargestellt

Er wuchs in Niebüll auf und schuf hier auch seine ersten Werke: Jürgen Hoffmann (1943-2021 – Künstler, Hochschullehrer und Autor – ist nach längerer Krankheit gestorben. Eine Erinnerung.

Niebüll | Jürgen Hoffmann (1943-2021), in Niebüll aufgewachsener und später bekannter Berliner Künstler, Hochschullehrer und Autor, ist nach längerer Krankheit Ende Juni gestorben. Der in Kiel geborene realistische Maler hatte zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, war zuletzt auf der Nordseeinsel Sylt zu sehen. Bereits als 15-...

