The Race across Europe 2022 : Diesen Aufwand betreiben Enge-Sander Athleten für ein Ultra-Radrennen durch Europa

Das Race across Europe führt über 4700 Kilometer durch sechs Länder. Die Auflage 2022 ist abgesagt und um ein Jahr verschoben worden. Trotzdem gehen acht Radsportler aus Südtondern am 14. Juni in Frankreich an den Start.

Enge-Sande | Als Hobby-Athlet auf dem Rad über 4700...

