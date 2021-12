Enge-Sande/Neukirchen : 2G/3G: Zwei Gemeinden ändern Corona-Beschränkungen für bevorstehende Sitzungen

Für zwei Sitzungen in der kommenden Woche, die in Gaststätten stattfinden, wurden jetzt die Zugangsregeln geändert. Unterdessen hat der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag Stellung zum Thema 2G/3G in Gremien bezogen.

Enge-Sande/Neukirchen | Für die Sitzungen der Gemeindevertretungen in Enge-Sande und Neukirchen in der kommenden Woche gilt jetzt die 3G-Regel. Beide Gemeinden haben ihre Sitzungseinladungen inzwischen aktualisiert. Sowohl für die Zusammenkunft der Gemeinderäte in Enge-Sande am 15. Dezember sowie jener einen Tag später in Neukirchen war zunächst 2G festgelegt worden, weil...

