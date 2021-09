Aussicht auf Corona-Lockerung : 2G oder 3G? Lecker Diskothek Töff schon im Standby-Modus

Südtonderns einzige Diskothek könnte innerhalb kürzester Zeit öffnen, sagt Betreiber Sven Schulz. Jedenfalls dann, wenn es bald grünes Licht von der Politik dafür gibt.

Leck | Ohne Abstand, ohne Maske und in ausgelassener Art und Weise wieder feiern – davon träumen viele Nordfriesen seit mehr als anderthalb Jahren. Südtonderns einzige Diskothek, das Töff in Leck, bekommt fast täglich Anfragen über Instagram und Facebook, wann es denn endlich weitergeht. Weiterlesen: Endlich Wiedereröffnung? Töff in Leck hadert mit hoh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.