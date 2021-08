Von Südtondern nach Tondern : Sønderjysk Kagefestival: Ende August gibt es ein großes Kuchenfestival in Tonderns Innenstadt

Erstmals ist ein großes „Sønderjysk Kagefestival“, also ein südjütländisches Kuchenfestival, geplant.

Tondern/Südtondern | Kuchen, soweit das Auge reicht – dass soll es am Sonnabend, 28. August, 11 bis 14 Uhr in der Innenstadt im dänischen Tondern geben. Dort ist laut der Initiative Tonderner Marsch nämlich erstmals das „Sønderjysk Kagefestival“, also ein südjütländisches oder nordschleswigsches – je nach Perspektive – Kuchenfestival geplant. Weiterlesen: Was jetzt für...

