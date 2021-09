Niebüll : So kamen viele Spenden für die Tafel Südtondern zusammen

Erste Spendenaktion des Ladies Circle Südtondern nach langer Corona-Pause.

Niebüll | Die Damen des Ladies Circle Südtondern strahlten: Viele Niebüller Edeka-Kunden hatten sich beteiligt und für viele Spenden an die Niebüller Tafel gesorgt. Edeka-Chef Ove Lück hatte seine Mitarbeiter instruiert: Diese hatten eine extra Palette mit Hygieneartiklen bereit gestellt, so dass die Kunden mit nur einem Handgriff ein Produkt in den Einkaufswage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.