Weihnachtsmarkt 2021 : Stippvisite in Tondern: Dänemarks gemütlichste Einkaufsstadt

Niebüll und Leck haben ihre Weihnachtsmärkte mit Verweis auf die Corona-Pandemie abgesagt, da liegt als Alternative ein Ausflug nach Tondern nahe. Nicht nur im Wortsinne.

Tondern | Husum, Flensburg und auch Sonderburg – wer aus Südtondern einen Weihnachtsmarkt in der Region besuchen will, hat einige Alternativen zu den wegen Corona abgesagten Märkten vor der Haustür in Niebüll und Leck. Weiterlesen: Absage auf Absage: Diese geplanten Veranstaltungen in Südtondern finden nicht statt Aber nur einen Katzensprung entfernt ist ...

