Bisher heißester Tag 2021 : Relaxen am Deich: Ehepaar Lewandowitz genießt die leichte Brise in Dagebüll

Die Essener Touristen sind am bisher heißesten Tag des Jahres total begeistert von Dagebüll.

Dagebüll | Das Ehepaar Lewandowitz hat es sich auf einer Bank am Dagebüll Deich bequem gemacht und schaut über das breite Watt nach Oland. Die beiden Touristen sind total begeistert. Eine leichte Brise weht, es ist wenig los. „Heute wollen wir relaxen“, sagen sie. Weiterlesen: So kann man 30 Grad in Südtondern gut überstehen Dazu sei das Wetter perfekt. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.