Tat mutmaßlicher Impfgegner : Staatsschutz ermittelt nach Drohbriefen in Niebüll noch immer

Anfang August war die Aufregung groß an der Gemeinschaftsschule in Niebüll. Lehrern war im Zusammenhang mit der Impfaktion des Landes Gewalt angedroht worden.

Niebüll | Im Fall der Drohbriefe an der Gemeinschaftsschule Niebüll gibt es offenbar noch keine heiße Spur. Eine Polizeisprecherin erklärte am Montag auf Anfrage von shz.de, bislang seien noch keine Verdächtigen ausfindig gemacht worden. Weiterlesen: Corona-Impfgegner bedrohen Lehrer der Niebüller Gemeinschaftsschule Anfang des Monats waren an der Schule ...

