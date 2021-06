Corona in Nordfriesland : Hohe Infektionszahlen in Südtondern: Spielen auch volle Marschbahn-Züge eine Rolle?

Die Zahl der Coronafälle im nördlichen Nordfriesland ist nach wie vor hoch, verglichen mit anderen Amtsgebieten im Kreis. Die Ursachenforschung ist schwierig, weswegen Spekulation überwiegt.

Niebüll/Leck | Die Zahl der Coronafälle in Südtondern ist seit wenigen Wochen auf vergleichsweise hohem Niveau - jedenfalls, wenn man andere Amtsgebiete in Nordfriesland betrachtet. Weiterlesen: Aktuelle Corona-Zahlen für Ämter in Nordfriesland 34 Infizierte meldete der Kreis Nordfriesland am Montag, nur Sylt hat mit 25 noch eine annähernd so hohe Zahl. In and...

