Krieg in der Ukraine : Dieser enorme Spritpreis-Unterschied lockt Autofahrer aus Nordfriesland über die dänische Grenze

Knapp 2,35 Euro kostet am frühen Montagnachmittag der Liter Diesel an Tankstellen in Niebüll, Braderup und Süderlügum. Bei der Fahrt über die Grenze Richtung Tondern traut man seinen Augen nicht.

Süderlügum/Seth/Tondern | Seit dem vergangenen Donnerstag ist Treibstoff in der Kommune Tondern erheblich günstiger als in Südtondern. „Die haben uns am Wochenende leergetankt“, erzählt Torben Christiansen von der Tankstelle in Seth, wenige hundert Meter nördlich vom B5-Grenzübergang Böglum. „Das war wie wild“, so der Mitarbeiter vom Saed Autos-Service weiter. Weiterlesen: ...

