Polizei macht Täter dingfest : Dieb schleicht sich in Süderlügum in ein Wohnhaus

Zeugen führten die Ordnungshüter auf die Spur des Verdächtigen.

Süderlügum | Dreister Diebstahl in Süderlügum: Während ein Ehepaar am vergangenen Montagmorgen am Frühstückstisch saß, schlich sich ein Dieb durch eine geöffnete Nebeneingangstür in das Haus. Im Hauswirtschaftsraum stahl der ungebetene Gast ein Portemonnaie mit mehr...

