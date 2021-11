Weihnachtsmärkte 2021 : Die Weihnachtstanne auf Lecks Kirchplatz ist schon da

Die Weihnachtstanne in Leck wird in den kommenden Tagen entsprechend geschmückt.

Leck | Seit Mittwochmorgen ist sie da, die schicke Tanne, die in den kommenden Tagen zum schmucken Weihnachtsbaum auf dem Lecker Kirchplatz und damit Teil des geplanten Weihnachtsdorfes wird. Noch wartet sie auf all jene fleißigen Hände, die aus ihr ein traditionelles Symbol der Advents- und Weihnachtszeit machen. Wenn auch das Wetter sich an diesem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.