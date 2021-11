Bürgermeisterwahl in Niebüll : Die Kandidaten Bernd Neumann und Thomas Uerschels haben gewählt

Bereits am Vormittag gaben die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Niebüll in ihren Wahllokalen ihre Stimme ab.

Niebüll | Zu den 8156 Berechtigten, die heute einen neuen Bürgermeister für Niebüll wählen können, zählen auch die beiden Kandidaten selbst. Bernd Neumann gab seine Stimme vormittags im Bildungs- und Schulzentrum ab. „Nicht gerade gutes Wahlwetter“, meinte er mit Blick auf immer wieder heftige Regenschauer mit Sturmböen. Das sah auch Thomas Uerschel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.