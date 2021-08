Leck : „Beschämender Vorgang“ oder „polemische Ausführungen“? Ende des Seniorenbeirats weiter Thema

Statt des Seniorenbeirates soll es in Leck nur noch einen Seniorenbeauftragten geben. Die finale Abstimmung steht am Donnerstag an.

Leck | Das Gemeindeparlament wird am Donnerstagabend darüber entscheiden, was der Hauptausschuss bereits abgehakt hat: Weil es künftig keinen Seniorenbeirat mehr gibt, muss die Hauptsatzung angepasst werden. Statt des Beirates soll es nur noch einen Seniorenbeauftragten geben. Vorschläge können aus der Bevölkerung kommen. Weiterlesen: Seniorenvertreter Jo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.