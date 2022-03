Zwei Jahre Corona-Verzögerung : Die Bühne Niebüll freut sich auf die Premiere von „Alles nur Zufall ?!“

Hat sich das lange Warten gelohnt? Davon können sich Zuschauer in der Niebüller Stadthalle bald selbst überzeugen. Achtung: Es hat sich etwas an der Bestuhlung geändert, auch sind die Aufführungstermine 2022 nicht an gleichen Daten wie 2020 geplant.

Niebüll | Die Schauspieler der Niebüller Bühne sind kurz vor der Generalprobe. Zwei Jahre hat die Wartezeit gedauert. „Die ursprünglich zur Aufführung 2020 geprobte Komödie der Bühne Niebüll hieß und wird 2022 unverändert heißen: „Alles nur Zufall ?!“, scherzt Leiterin Claudia Samson-Hoeg. „Wir spielen wieder ab dem 12. März!“ Noch im März 2021 hieß es: Laie...

