Ausflugstipps : Radtouren, Zirkus, erstklassiger Blues: Das sind die Tipps für Himmelfahrt in Südtondern

Am Himmelfahrtwochenende gibt es in Südtondern keinen Grund zur Langeweile. In der ganzen Region stehen eine Menge Ausflugsziele auf dem Programm. Hier eine Auswahl.

Südtondern | Der Himmelfahrtstag ist der Tag der vi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.