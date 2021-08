folkBaltica in Klanxbüll : Das Trio Kroke möchte mit einem Repertoire von jiddischen Folklore bis zu Jazz und Klassik begeistern

Die Macher des grenzenlosen Kultur-Festivals freuen sich auf das Konzert im Charlottenhof. An diesem speziellen Ort entstehe eine besondere Verbindung zwischen Musik, Musikern und Publikum.

Klanxbüll | Das Programm von folkBaltica umfasst vom 2. bis 12. September 18 Konzerte an 15 Spielorten in Schleswig-Holstein und Sønderjylland. Es steht für Vielfalt, Kontinuität und Innovation. Der musikalische Fokus liegt auf dänischen und deutschen Künstlern, die gemeinsam musizieren. Weiterlesen: Endlich wieder Live-Musik in Klanxbüll Darunter sind Musiker aus...

