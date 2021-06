Neue Ausstellung in Niebüll : Das Haizmann Museum zeigt „Ad Infinitum“ mit Sigrun Jakubaschke

Die Schleswiger Künstlerin hat für ihre Ausstellung bereits im Jahr 2019 das Werk „Das Virus“ angefertigt.

Niebüll | Im Niebüller Richard Haizmann Museum wird jetzt mit der Ausstellung „Ad Infinitum“ Sigrun Jakubaschke gewürdigt. Direktor Dr. Uwe Haupenthal hält die Werkschau für überfällig. „Sie gehört in die erste Reihe!“ Sigrun Jakubaschke, die viel in der Welt herumgekommen ist, lebt jetzt in Schleswig. Die Künstlerin arbeitet immer wieder mit sehr unte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.