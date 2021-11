Rodenäs : Darum sind Bürger verärgert über das Fällen einer alten Pappelallee

Die Pappelallee in der Markhäuser ist prägend für das Ortsbild von Rodenäs. Nun werden die Bäume, die Schutz vor Wind, Trockenheit und Hitze boten, gefällt - ohne die Gemeinde zu informieren.

Rodenäs | Rolf Berndt muss tief durchatmen, die Augen des Försters im Ruhestand werden feucht. Der Rodenäser muss um seine Fassung ringen beim Blick auf das, was seit Montag in der Markhäuser in Rodenäs, ganz in der Nähe seines Hauses geschieht. Eine Jahrzehnte alte Pappel-Allee, die sich über mehrere Kilometer von Rodenäs in Richtung dänischer Grenze zieht,...

