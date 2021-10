Niebüll, Leck, Neukirchen, Risum-Lindholm : Darum ist die Vorfreude auf die Martinsumzüge in Nordfriesland so groß

Corona führte zur Absage alle Laternenumzüge in Südtondern im vorigen Jahr. Nun bereiten sich mit Eifer Kirchen, Kindergärten und Feuerwehren auf die abendlichen Dorffeste vor, mit denen der Heilige Martin gefeiert wird.

Niebüll/Leck | Wie schön und wichtig etwas ist, zeigt sich oft erst dann, wenn es plötzlich nicht mehr stattfinden kann. So ging es im vergangenen Jahr vielen Kindern, aber auch Erwachsenen, als Corona bedingt die Laternenumzüge abgesagt werden mussten. Weiterlesen: So wird in Südtondern Sankt Martin gefeiert Umso größer – das ergab unsere Umfrage – ist in diesem Jah...

