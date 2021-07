Tourismus-Boom hält an : Dagebüll ist bis Mitte September ausgebucht – Ein Tourismus-Manager soll eingestellt werden

Mit Blick auf den anhaltenden Andrang von Urlaubern soll die touristische Vermarktung von Dagebüll professionalisiert werden. Viele neue Angebote für Urlauber sind geplant.

Dagebüll | Der touristische Aufschwung Dagebülls hält im zweiten Corona-Sommer weiter an. „Im Juli haben wir eine Auslastung von 95 Prozent in den touristischen Quartieren. Die gleiche Quote gilt nach dem bisherigen Buchungsstand auch für August und die erste Septemberhälfte“, sagt Gerd Neumann, Geschäftsführer der Dagebüll Niebüll Touristik (DNT). Weiterlesen: D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.