Tourismus in Nordfriesland : Dagebüll ist schwer angesagt: Hochbetrieb im „St. Tropez des Nordens“

Dagebüll hat den Sprung zum Tourismus-Hotspot geschafft – wenn das Wetter mitspielt wie an diesem Wochenende, zieht der kleine Ort an der Nordsee Gäste aus nah und fern an.

Dagebüll | Das Wetter meinte es am Wochenende gut mit den Nordfriesen: Meeno Schrader hatte im NDR viel Sonne versprochen, und er behielt Recht – ideale Voraussetzungen für den Spaziergang am Meer, raus nach Dagebüll zum Frische-Luft-Holen an der Nordsee. Und so war der Parkplatz hinterm Deich schon früh belegt. Weiterlesen: Dagebüll ist bis Mitte September a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.