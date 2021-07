Baden in Dagebüll : Gemeinde installiert Duschen für FKK-Fans und für Vierbeiner

Was das Abbrausen vor und nach dem Baden in der Nordsee betrifft, waren die Naturisten in Dagebüll bislang ein wenig benachteiligt. Diese „Ungerechtigkeit“ hat die Gemeinde jetzt beseitigt.

Dagebüll | Gleiches Recht für alle, dachte sich die Gemeinde Dagebüll und installierte nun auch in den hinteren, östlicheren Bereichen am Dagebüller Strand zwei Duschen. Weiterlesen: Finanzierung steht: Ausschreibung für Naturbad in Dagebüll beschlossen Dort befinden sich abgetrennte Areale für FKK-Freunde und für Hundehalter. Die Nackten und auch die V...

