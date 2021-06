Grenzstraße bei Süderlügum : Falsche Streife verursacht mit Blaulicht gefährliche Bremsmanöver

Der Fahrer gab an, das Blaulicht zur eigenen Belustigung eingeschaltet zu haben. Keine besonders gute Idee, denn der Vorfall dürfte eine Strafverfolgung nach sich ziehen.

Süderlügum | Eine Blaulichtanlage von einem Privatfahrzeug haben Beamte der Bundespolizei am Sonnabend in Süderlügum sichergestellt. Weiterlesen: Unbekannter zieht Notbremse auf dem Autozug Am Nachmittag hatte die Leitstelle der Bundespolizei laut einem Bericht einen Hinweis erhalten, wonach ein ziviles Auto auf der Grenzstraße mit eingeschaltetem Blaulicht ...

