Corona und der Grenzhandel : Omikron oder andere Gründe? Darum gibt es weniger dänische Kunden in Süderlügum

Aus einigen grenznahen Supermärkten in Süderlügum wird berichtet, dass aktuell weniger Dänen bei ihnen einkaufen – und nennen auch Gründe dafür.

Süderlügum | Im nur wenige Kilometer von Südtondern entfernten Dänemark breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus nachweislich in hohem Tempo aus. In der Region Süddänemark wurden bis zum Montag 176 Omikron-Fälle gezählt, in ganz Dänemark waren es 3447 Infektionen. Weiterlesen: Corona: Omikron-Variante in Dänemark auf dem Vormarsch Wirkt sich das auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.