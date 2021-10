Corona in Südtondern : Eine Kita und eine Schule in Leck sind aktuell betroffen

Nach Angaben des Kreises hat Corona in Südtondern derzeit Auswirkungen in einer Kita und an einer Schule.

Leck | Die Meldepflicht macht keine Herbstferien: Der Kreis Nordfriesland meldet aktuell einen Corona-Fall bei einem Schulkind der Grundschule an der Linde in Leck (Quarantäne bis 13. Oktober). Ein weiteres Kind dieser Schule muss ebenfalls noch bis zum 13. Oktober in Quarantäne bleiben. Betroffen sind demnach die Klassenstufen 1 und 4. Weiterlesen: Aktue...

