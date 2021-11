Corona in Nordfriesland : Kommt doch wieder ein Lockdown? Das sagen Bürger und Geschäftsleute aus Leck

Befürchten Geschäftsleute in Leck einen dritten Lockdown? Oder stimmen sie dieser Maßnahme zu, um die steigenden Inzidenzwerte zu stoppen? Und was sagen die Bürger dazu? In Leck gehen die Meinungen auseinander, von „Katastrophe“ bis „alles dichtmachen“ ist alles dabei.

Leck | Vor dem Hintergrund hoher Corona-Zahlen und dem Auftauchen einer neuen Virus-Variante (Omikron) wollen Bund und Länder über weitere Maßnahmen sprechen. Mehrere Landesregierungen fordern von der geplanten Ampel-Koalition gar einen schärferen Kurs. Wie ist die Stimmungslage in Leck? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther empfiehlt we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.