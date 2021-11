Corona in Nordfriesland : Hohe Zahlen in Südtondern, Inzidenz von 570 in Tondern – und viele offene Fragen

Der Amtsbereich Südtondern hat derzeit im absoluten Vergleich die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Nordfriesland. Warum ist das so? Aktuell gibt es darauf keine konkreten Antworten.

Südtondern | Der Amtsbereich Südtondern hat derzeit im absoluten Vergleich die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Nordfriesland. Das ergibt die tägliche Corona-Statistik des Kreises. Demnach wurden am Donnerstag 90 positive Corona-Fälle und 152 Menschen in Quarantäne gemeldet, am Mittwoch waren es 88 Corona-Infektionen und 133 Südtonderaner in Quarantäne. ...

