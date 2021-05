Corona in Niebüll : Zwei weitere Positiv-Tests bei Schülern

Bei zwei FPS-Schülern wurde zuletzt das Coronavirus nachgewiesen. Jetzt sind weitere Schulen von Quarantänen betroffen.

Niebüll | Je ein Schüler von Gemeinschafts- und von Beruflicher Schule in Niebüll sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies geht aus einer Mitteilung des Kreises vom Sonntag hervor. In Quarantäne 21 Neuntklässler der Gemeinschaftsschule sowie sechs Lehrer oder sonstiges Personal der Schule befinden sich den Angaben zufolge jetzt in Quarantäne...

