Omikron in Nordfriesland : Niebüll: Darum kann der traditionsreiche Harmonika-Club endlich wieder durchstarten

Zwei Jahre Corona haben bei den Harmonika-Orchestern tiefe Spuren hinterlassen. Besonders betroffen war das Kinder-Ensemble. Doch nun haben endlich die Proben wieder begonnen.

Niebüll | Über den Räumen der Nospa in der Niebüller Hauptstraße brennt Montagsabends Licht. Arbeitet da noch jemand? In der Gasse nebenan sieht man schwer tragende Menschen eintrudeln und abmarschieren. Was ist hier los? Die Frage klärt sich schnell: Diese Leute lieben Musik, genauer gesagt ihr Akkordeon und sind dafür bereit, das Instrument überall mit hinzun...

