Corona-Impfung in Südtondern : Ansturm auf Hausarzt-Praxen blieb mancherorts aus

Den befürchteten Ansturm auf die Arztpraxen nach Aufhebung der Impfpriorisierung ist mancherorts ausgeblieben. Dr. Thomas Maurer aus Leck glaubt, dass die Warnungen ankamen.

Südtondern | Mit Aufhebung der Impfpriorisierung in den Arztpraxen vor einer Woche hatte der Hausärzte-Verband einen Ansturm auf die Terminvergabe erwartet. Doch haben sich die Befürchtungen mancherorts nicht erfüllt - jedenfalls in Südtondern. Auch interessant: Hohe Infektionszahlen in Südtondern: Spielen volle Marschbahn-Züge eine Rolle? „Gottseidank nein“...

