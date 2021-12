Corona-Impfung bei Kindern : Wann und wo in Niebüll Fünf- bis Elfjährige gepikst werden

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Corona-Schutzimpfung bei Kindern für bestimmte Gruppen.

Niebüll | In den Impfstellen Schleswig-Holsteins, die Ende November den Betrieb aufgenommen haben, wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel bis Donnerstag insgesamt rund 350.000 Termine gebucht. Dagegen würden gerade bei Kindern die Impfungen in erster Linie über die vertraute Kinderarztpraxis erfolgen. Der nur begrenzt vorhandene Impfstoff vo...

