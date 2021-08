Wegen Corona : Traditioneller deutsch-dänischer Flugtag in Leck erneut gestrichen

Die Veranstaltung für Menschen mit Behinderung fiel schon im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer. Jetzt geben die Verantwortlichen ein Versprechen ab.

LECK | Es hätte so schön werden sollen: Mitte September wollte die Sportfluggruppe „35 Jahre Flugtag für Menschen mit Behinderung in Leck“ feiern. Weiterlesen: Staatsschutz ermittelt nach Drohbriefen in Niebüll noch immer „Leider ist das aufgrund der immer noch nötigen Hygienemaßnahmen nicht möglich, auf unserem Platz Impfausweise und Corona-Tests zu k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.