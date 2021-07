Umstrukturierung : Commerzbank-Filiale in Niebüll wird dichtgemacht

Noch in diesem Jahr beginnt die Bank mit der Schließung zahlreicher Filialen bundesweit. Auch jene am Niebüller Rathaus steht auf der Liste.

Niebüll | Die Commerzbank-Filiale in Niebüll wird geschlossen. Die Stadt gehört laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zu den 17 der landesweit 35 Standorte, die von Schließungsplänen der Großbank betroffen sind. Schließungen beginnen im Herbst Wann genau sich die Commerzbank aus Südtondern zurückzieht, war am Mittwoch nicht mehr in Erfahrung zu br...

