Stadum : Golfen für die Deutsche Krebshilfe

Zum 40. Mal ist der Club Hof Berg am Sonntag bei der Aktion „Golfen und Helfen – Gemeinsam gegen Krebs“ dabei.

Stadum | In Zeiten von Corona sind andere, zum Teil lebensbedrohliche Krankheiten in den Hintergrund gerückt. Dazu zählt Krebs.Krebspatienten stehen am Muttertag in Stadum im Mittelpunkt. Weiterlesen: Golfen unter Corona-Bedingungen Denn der Golfclub Hof Berg lädt am Sonntag, 9. Mai, zum Benefiz-Golfen zugunsten der Deutschen Krebshilfe ein. Die Veranstaltung i...

