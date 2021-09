Serie „Anstatt Stadt“ : Claudia und Jan Sönksen: Hofgemeinschaft statt Hansestadt

Claudia und Jan Sönksen haben zehn Jahre in Hamburg gelebt. In erster Linie aber: gearbeitet. So sehen sie es selbst. Jetzt sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt und verwirklichen eine besondere Form des Zusammenlebens.

Enge-Sande | Auf dem Grundstück der Sönksens in Enge-Sande (Kreis Nordfriesland) sucht man Rollrasen vergeblich. Hier dürfen auch Wildkräuter im langen Rasen sein. Dabei haben Claudia (39) und Jan (40) über zehn Jahre lang gut gelebt vom Verkauf des schnellen Grüns für blitzblanke Vorstadt-Gärten. Weiterlesen: Wo auf dem Land der Schuh drückt Vor über 20 Jah...

