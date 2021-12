Adventszeit in Nordfriesland : Von Bethlehem nach Leck: Wie die christlichen Pfadfinder das Friedenslicht verteilen

Zahlreiche Besucher hatten sich in der St.-Willehad-Kirche in Leck eingefunden, um das Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang zu nehmen. Seit 35 Jahren gibt es diese Aktion des Friedens und der Menschlichkeit.

Leck | Es scheint hell, das Licht aus Bethlehem, das die Dunkelheit vertreibt. In der St. Willehad-Kirche in Leck wurde es hell und heller, als das Friedenslicht hereingebracht wurde und ungezählte Besucher ihre Kerzen daran anzündeten. Das Licht wurde geteilt und in die Häuser getragen. Auch interessant: Disco Töff in Leck: Warum Betreiber Sven Schule 2G...

