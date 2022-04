Aufklärungsstation Kastagnette : Wo tief ins Kriegsgebiet hineingehorcht wird: Verteidigungsministerin besucht Bundeswehr in Nordfriesland

Das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Stadum und Bramstedtlund hilft bei der Einschätzung der Lage im Ukraine-Krieg und an der Nato-Ostflanke – und hatte Besuch von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.

Bramstedtlund/Stadum | Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Nordfriesland besucht, genauer: die Aufklärungsstellung Bramstedtlund, bekannt als Horchstation Kastagnette. Weiterlesen: Massive Kritik an Christine Lambrecht: „Ja, klar ist sie die Falsche“ Über die Bundeswehr-Aktivitäten in Bramstedtlund und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.