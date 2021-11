Corona in Nordfriesland : Soldaten im Impfzentrum Niebüll: So bedankt sich Mark Weinhonig bei der Bundeswehr

Es musste schnell zuverlässiges Personal her, als die Impfzentren im Kreis Nordfriesland in Betrieb genommen werden sollten. In Niebüll halfen unter anderen Soldatinnen und Soldaten aus Stadum.

Stadum | In der Corona-Krise hat die Bundeswehr im Imfpzentrum in Niebüll schnell und unkompliziert Hilfe geleistet. Nordfrieslands Impfzentren-Koordinator Mark Weinhonig bedankte sich dafür persönlich bei den Soldaten in Stadum. Die Soldaten hätten auch neben dem üblichen Dienst ganze Arbeit geleistet. Weiterlesen: Kreis Nordfriesland dankt Soldaten für ih...

